Le rideau est tombé sur la 7e édition de l'Ultra Trail des Collines Sacrées (UTCS), marquée par de belles performances et l'émergence de nouveaux talents. Plusieurs coureurs se sont particulièrement distingués dans les différentes épreuves, tandis que de nombreux records de la précédente édition sont tombés. Autant de signes qui témoignent de l'essor grandissant de cette discipline sportive à Madagascar.

Parmi les nouveaux détenteurs de records figure, sur l'Ultratour masculin de 100 km, Hasinjanahary Odilon, qui a bouclé la distance en 10 h 04 min 29 s. Sur le parcours de 70 km, Randrianambininina Kotoarisoa Théodore, du club Crown Athletics, a réalisé un chrono remarquable de 7 h 21 min 11 s.

Chez les dames, Marie Sendrafefiniaina s'est adjugé la victoire sur le Trail Vakinisisaony Avaradrano de 70 km en 8 h 27 min 20 s. Sur les 24 km, Rakotovelo Filamatra Eddy commence à imposer sa loi avec un temps de 2 h 12 min 48 s. Sur cette même distance, chez les dames, Rahajarison Hasina, du club Radisson, a également signé une belle performance en parcourant cette distance en 2 h 45 min 58 s.

Le règlement, une question de sécurité

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Si les performances individuelles ont marqué cette édition, un autre aspect mérite toutefois une attention particulière : le respect du règlement. Les organisateurs sont parfois contraints de rappeler à l'ordre certains participants, y compris des trailers issus de clubs, qui semblent faire fi des dispositions pourtant établies avant tout pour leur propre sécurité.

Il est regrettable de constater que certains coureurs négligent ces consignes et s'exposent ainsi à des difficultés, voire à des situations dangereuses, pendant la course. L'article 19 du règlement est pourtant explicite concernant les équipements obligatoires. Chaque participant doit disposer d'un sac permettant de transporter le matériel suivant : une réserve d'eau d'au moins un litre ; un sifflet ; une bande de contention élastique et adhésive ; une réserve alimentaire ; un gobelet.

La sportivité passe aussi par le respect des règles. La performance ne se mesure pas uniquement au chronomètre, au classement ou à la distance parcourue. Elle repose également sur la discipline, la responsabilité et le respect des consignes de sécurité.

Les compétiteurs, qu'ils soient indépendants ou membres de clubs, doivent en prendre pleinement conscience. Le respect du règlement n'est pas une contrainte inutile, mais une condition essentielle pour pratiquer le trail dans un esprit de fair-play et de sécurité.

Rendez-vous donc pour la 8e édition, avec encore plus de performances, de nouveaux défis et, surtout, un meilleur respect des règles du jeu !