Le handball malgache consolide sa présence sur l'échiquier régional. À l'occasion de l'assemblée générale de l'Association de handball de l'océan Indien (AHBOI), tenue mercredi au gymnase de Phoenix, à Maurice, le président de la Fédération malgache de handball, Andriamanga Ratsimandao, a été élu secrétaire général de l'organisation. Cette nomination constitue une reconnaissance du travail entrepris par les dirigeants malgaches pour le développement de la discipline. En intégrant le bureau exécutif de l'AHBOI à un poste stratégique, le patron du handball national aura désormais un rôle clé dans la coordination des activités régionales et le renforcement de la coopération entre les fédérations de l'océan Indien.

L'assemblée a également été marquée par la réélection à l'unanimité du Mahorais Haïroudine Anzizi à la présidence de l'instance régionale. Il entame ainsi un troisième mandat à la tête de l'AHBOI, dont la mission principale demeure la promotion du handball et le rapprochement sportif entre les îles de la région. La présence malgache au sein du comité directeur ne se limite pas au secrétariat général. Emmanuel Joasa figure également parmi les membres élus, renforçant davantage la voix de la Grande île dans les orientations futures de l'association. Cette réunion s'est déroulée en marge de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien (CCCOI), actuellement organisée à Maurice, un rendez-vous majeur du handball régional qui rassemble les meilleures formations de la zone.

Composition du comité directeur :

Président - Hairoudine Anzizi (Mayotte)

Vice-président - Norbert Dogley (Seychelles)

Secrétaire général - Andriamanga Ratsimandao, président de la Fédération malgache de handball

Trésorière - Astride Niobe (Réunion)

Membres : Emmanuel Joasa (Madagascar), Salim Moustoifa (Comores), Elhadi Halifa (Comores), Claude Lacaille (Réunion), Rose Sinon (Seychelles), Nidalle Maoulana (Mayotte), Philippe Boudou (Maurice), Dorine Isabelle (Maurice).

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