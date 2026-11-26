Nouvelle formule, nouvelle organisation et nouvelles ambitions. En reprenant la gestion de la PFL dès la saison 2026-2027, la FMF engage une réforme d'envergure du championnat national. Une orientation qui marque un tournant pour le football malgache, tout en alimentant les débats au sein des clubs de l'élite.

Le football malgache s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. À quelques semaines du coup d'envoi de la saison 2026-2027 de la Pureplay Football League (PFL), la Fédération Malgache de Football (FMF) a officialisé la reprise de l'organisation du championnat national d'élite masculin, mettant ainsi fin à plusieurs années de gestion assurée par l'Association des Clubs de Football Élites de Madagascar (CFEM). Cette décision marque un tournant important dans la gouvernance du football national. Selon la FMF, l'objectif est de mettre en place une organisation plus inclusive et davantage décentralisée, conformément aux orientations de la FIFA. Elle s'accompagne également d'une innovation majeure : la création d'une compétition nationale d'élite féminine, qui sera organisée parallèlement au championnat masculin.

Une nouvelle formule avec 24 clubs

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Lors d'une rencontre avec la presse tenue à Ambodivona, le président de la FMF, Alfred Randriamanampisoa, a dévoilé les grandes lignes de la prochaine saison. Le championnat devrait débuter le 13 décembre prochain, sauf modification de dernière minute. La principale nouveauté concerne l'augmentation du nombre de participants. Désormais, 24 clubs composeront l'élite nationale, contre un effectif plus réduit lors des précédentes saisons. Ces équipes seront réparties au sein de quatre groupes géographiques : Nord, Sud, Est et Ouest, chaque poule étant composée de six formations. À l'issue de cette première phase, les meilleures équipes de chaque groupe accéderont à un second tour disputé dans une poule unique. Les quatre premiers de ce mini-championnat décrocheront ensuite leur qualification pour la traditionnelle « Poule des As », qui déterminera le champion de Madagascar.

Le football féminin enfin intégré

Autre annonce majeure : le lancement d'une PFL féminine. Cette décision répond notamment aux exigences de la FIFA en matière de développement du football féminin et d'harmonisation des compétitions de haut niveau. La FMF entend ainsi structurer simultanément les championnats masculins et féminins à l'échelle nationale, avec des règlements et un calendrier coordonnés.

Des interrogations

Si la volonté de développer le football féminin et de renforcer l'organisation des compétitions est largement saluée, la reprise en main de la PFL par la FMF ne fait pas l'unanimité. Parmi les clubs et certains membres de la CFEM, plusieurs voix s'interrogent sur l'avenir du modèle de gouvernance du championnat. Beaucoup rappellent que la délégation accordée aux clubs depuis 2019 visait précisément à leur offrir davantage d'autonomie dans la gestion de leur compétition. Les observateurs soulignent également l'importance de préserver des mécanismes garantissant l'indépendance, la transparence et l'équité sportive. Pour eux, une compétition professionnelle doit reposer sur des règles claires, appliquées de manière impartiale à l'ensemble des participants. Une réunion de préparation avec les clubs est prévue le 28 novembre à Isoraka afin de présenter officiellement le format, le règlement et le calendrier de la saison. La date du tirage au sort ainsi que les détails définitifs de la compétition seront communiqués ultérieurement par la FMF.

À l'approche du lancement, une certitude demeure : la saison 2026-2027 sera celle de nombreux changements. Entre l'élargissement du championnat, la naissance de l'élite féminine et la reprise de l'organisation par la FMF, le football malgache s'engage dans une phase de transition dont les résultats seront scrutés de près par l'ensemble des acteurs du ballon rond.