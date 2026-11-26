Addis Ababa — Les membres de la Chambre des représentants du peuple soumettent le Premier ministre Abiy Ahmed à un examen parlementaire portant sur des questions nationales urgentes, notamment les menaces pour la sécurité, les relations avec l'Érythrée, les résultats économiques, les réformes institutionnelles et les grands projets de développement stratégique.

Le Premier ministre va répondre aux questions des députés au cours de la session actuelle de la Chambre.

Ces questions portent sur un large éventail de sujets qui déterminent l'agenda national et régional de l'Éthiopie, notamment la paix et la sécurité, les évolutions géopolitiques régionales, l'application de la loi, les droits de l'homme, la mise en oeuvre des réformes institutionnelles sous le gouvernement Medemer et l'avancement des grandes initiatives de développement.

Une attention particulière est accordée aux préoccupations de l'Éthiopie en matière de sécurité et aux agissements du gouvernement érythréen, les parlementaires remettant en question la réponse politique apportée par le pays à ce qu'ils ont qualifié de tentatives répétées visant à compromettre la paix et la stabilité nationales.

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Les députés ont demandé des éclaircissements sur la position du gouvernement face au soutien apporté par l'Érythrée aux forces cherchant à déstabiliser l'Éthiopie, s'enquérant des mesures concrètes qui ont été prises pour préserver la souveraineté nationale, protéger les citoyens et prévenir de nouvelles menaces pour la sécurité.

Ils ont également interrogé le gouvernement sur la manière dont il entend concilier engagement diplomatique et solutions négociées avec une application rigoureuse de la loi, soulignant la nécessité d'une paix et d'une sécurité durables.

Au-delà de la sécurité, les parlementaires ont soulevé des questions concernant les efforts du gouvernement visant à renforcer les capacités de dissuasion stratégique de l'Éthiopie et à faire progresser la technologie militaire, soulignant l'importance de mettre en place une solide capacité de défense nationale dans un contexte de dynamique sécuritaire régionale en constante évolution.

La Chambre devrait également aborder la hausse du coût de la vie, les activités économiques, les engagements diplomatiques du gouvernement et la mise en oeuvre de projets de développement phares, notamment les initiatives en cours de développement des corridors et le projet d'aéroport international de Bishoftu.

Par ailleurs, les députés ont félicité le gouvernement, sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, pour avoir su relever des défis sans précédent tout en maintenant la croissance économique et en faisant progresser les programmes du pays en matière de diplomatie, de sécurité et de développement.

Ils ont également salué les forces de sécurité éthiopiennes pour leur rôle dans la lutte contre les menaces pesant sur la stabilité nationale et dans la protection du pays face aux actions coordonnées menées par des forces anti-éthiopiennes et des groupes extrémistes.

Les questions et les échanges ont lieu dans le cadre de la quatrième session ordinaire de la première année de la septième Assemblée des représentants du peuple, offrant ainsi au gouvernement une tribune parlementaire pour répondre aux préoccupations des législateurs et clarifier son orientation politique sur des questions nationales cruciales.