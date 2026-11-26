Tunis — La Tunisie a été élue membre au Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) pour le mandat 2027-2029.

C'était lors de la 31e session de la Conférence des Etats parties tenue du 23 au 27 novembre 2026 à La Haye.

Elle a obtenu l'un des sièges réservés au groupe africain, selon un communiqué publié mercredi sur la page Facebook de l'ambassade de Tunisie aux Pays-Bas.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Tout en rappelant que la Conférence élit chaque année des membres du Conseil exécutif (41 membres) pour deux ans, l'ambassade a souligné que ce scrutin consacre la confiance et le respect dont jouit la Tunisie à l'international ainsi que sa contribution active à l'action de l'Organisation.

S'adressant à la Conférence, l'ambassadeur de Tunisie à La Haye et représentant permanent auprès de l'OIAC a réitéré l'engagement constant de la Tunisie envers les objectifs et principes de la Convention et son universalité.

Il a également réaffirmé l'attachement du pays au multilatéralisme.

Présidée par le représentant permanent du Canada auprès de l'OIAC, la session réunit plus de 600 délégués des 193 Etats membres, d'organisations internationales et de la société civile.

Elle a examiné l'état de conformité à la Convention et les moyens de faire face aux menaces renouvelées liées à l'usage de produits chimiques toxiques dans les conflits ou par des acteurs non étatiques.

Le scrutin du mardi 24 novembre a aussi vu la Jordanie remporter un siège pour 2027-2029. Pour l'Afrique, la Tunisie, le Maroc, l'Angola, le Cameroun et la Tanzanie ont été élus tandis que le Soudan a perdu son siège.