Tunis — Les commissions des finances et du budget de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD) ont adopté, mercredi 25 novembre, le texte intégral du projet de loi de finances (PLF) 2027 dans sa version remaniée.

Deux séances conjointes, les 24 et 25 novembre, ont suffi à boucler le dossier, selon un communiqué de l'ARP.

La première, en présence de représentants du ministère des finances a tranché sur les articles additionnels. La seconde a fixé les dispositions budgétaires.

Le ministère des finances a d'abord passé au crible les propositions des députés pour vérifier leur applicabilité ainsi que leur harmonie avec les orientations générales du projet de loi de finances, les dispositions de la Constitution et la loi organique du budget, a indiqué le président de la commission des finances et du budget de l'ARP.

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Leur rejet en commission ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient réexaminées en séance plénière, a-t-il encore précisé.

Les articles adoptés visent à soutenir les entreprises, à améliorer le climat d'investissement et faciliter les règlements fiscaux et douaniers.

Volet douane, les tracteurs routiers importés échappent aux droits pour un coût estimé à environ 1 million de dinars (MD).

Les PME, artisans, porteurs de projets individuels et associations voient s'effacer à titre exceptionnel leurs pénalités de retard dues au Registre national des entreprises.

Dans l'agriculture, un an de répit supplémentaire. Techniciens agricoles diplômés, jeunes agriculteurs et anciens coopérateurs peuvent régler leurs dettes de location de terres avec abandon des pénalités de retard.

Quant aux entreprises en difficulté, leur dispositif d'aide tiendra jusqu'au 31 décembre 2029.

S'agissant du secteur de l'industrie automobile, les intrants et composants sans équivalent local, importés par les constructeurs et assembleurs, sont exonérés de droits de douane.

Ils bénéficient du taux réduit de TVA sous réserve d'une affectation exclusive. Les voitures produites en Tunisie, elles, échapperont à la taxe de consommation pendant cinq ans.

L'article 55 de la loi de finances 2026 est modifié. Une famille sans voiture pourra acquérir une seule fois un véhicule de tourisme neuf sur le marché local d'une cylindrée maximale de 1.300 cm³ (essence) ou 1.500 cm³ (diesel).

Son revenu net ne doit pas excéder dix fois le SMIG par personne et quatorze fois pour un couple.

Tout en rappelant que la facturation électronique reste en vigueur, les deux commissions ont repoussé les sanctions au 1er janvier 2028 pour tenir compte des difficultés des petits artisans et prestataires.

Pour la taxe de consommation a atteint 15% sur le marbre et le granit, 20% sur les pierres de construction travaillées. Elle ne s'appliquera pas avant le 1er janvier 2027 sans remboursement des sommes déjà versées.

Les entreprises et produits tunisiens pourront répondre aux appels d'offres publics libellés en devises, sans autorisation préalable de la Banque centrale, à condition d'être payés en dinars.

Les huiles végétales importées, hors Office national de l'huile, supporteront un droit de douane de 20%.

Les petits entrepreneurs gagneront du temps. Ils ont jusqu'au 31 décembre 2027 pour régler leurs pénalités de retard dans les marchés publics.

Volet social et professionnel, les deux commissions ont approuvé la régularisation de la situation professionnelle de certains agents contractuels des établissements et organismes relevant du ministère des affaires culturelles.

Cette mesure concerne, notamment, les animateurs culturels, les professeurs d'animation culturelle, les enseignants de musique et les agents des centres des arts dramatiques et scéniques.

Les conditions et les procédures de cette régularisation seront fixées par des décrets réglementaires devant être publiés dans un délai maximum de six mois.

Pour la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), la part non versée de l'Etat dans les bénéfices de 2022 sera convertie en participation de l'Etat au capital de cette entreprise, sans incidences fiscales au titre de l'impôt sur les sociétés.

Les amendes pour les délits et contraventions douaniers antérieurs au 1er décembre 2026 ont été allégées.

Désormais, le contrevenant paiera les droits et une amende de 10% de la valeur des marchandises saisies effectivement ou 20% de la valeur des marchandises saisies fictivement, en une seule fois ou selon un échéancier de paiment n'excédant pas 5 ans.

Un refus, en revanche : la baisse des droits de douane sur les pneumatiques importés a été écartée par crainte de ses effets sur la Société nationale de l'industrie des pneumatiques (STIP) et ses emplois.

La seconde séance a aussi validé les articles 1 à 12 consacrés aux équilibres financiers, aux ressources et dépenses du budget et aux autorisations financières.

Lors de la seconde séance, les commissions ont adopté les articles 1 à 12 relatifs aux équilibres financiers, aux ressources et dépenses du budget et aux autorisations financières avant le vote du texte amendé.