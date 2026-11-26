À dix (10) jours de son Premier Congrès Ordinaire, prévu le 5 décembre 2026 au Palais des Congrès, l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) a fait le point sur l'état d'avancement des préparatifs, à l'occasion d'un café-presse organisé à son siège de la Sablière.

Face aux médias nationaux et internationaux, le Président de la Commission d'Organisation, le Compagnon Bâtisseur Dr Séraphin Akure-Davain, a présenté les principales étapes franchies sous le thème « Enracinement et Consolidation », porté par le Président Fondateur, Président du Parti, le Compagnon en Chef Brice Clotaire Oligui Nguema.

Au coeur de cette préparation figurent notamment l'installation des Comités d'Organisation dans les neuf (09) Provinces et la tenue, du 20 au 22 novembre 2026, des Conseils Provinciaux. Ces rencontres ont permis aux militants de débattre des perspectives du Parti, de l'actualisation de ses textes fondateurs, de ses rapports avec les institutions ainsi que de ses partenariats.

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Au-delà de la mobilisation militante, ces Conseils provinciaux ont constitué de véritables cadres de concertation et de démocratie participative, donnant la parole aux jeunes, aux femmes, aux aînés et aux sages pour contribuer à la réflexion sur l'avenir de l'UDB. La Commission d'Organisation s'est félicitée de la qualité des contributions issues de la base, de la pertinence des propositions formulées et de la richesse des échanges.

Les travaux ont notamment permis de faire émerger des réflexions structurées, des recommandations concrètes et des orientations pertinentes sur les enjeux organisationnels, politiques et stratégiques du Parti. La consistance des contributions, leur diversité ainsi que leur ancrage dans les réalités locales témoignent de l'appropriation des enjeux par les militants et de leur volonté de participer activement à la construction et à la consolidation de l'UDB.

À l'approche du rendez-vous du 5 décembre, le Compagnon, Bâtisseur, Dr Séraphin Akure-Davain a salué l'engagement des Compagnons Bâtisseurs et réaffirmé la détermination du Comité d'Organisation à faire de ce premier Congrès Ordinaire un moment majeur de consolidation de l'unité, de structuration et d'ancrage territorial du Parti.