Le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema prendra part le jeudi 26 novembre 2026 à la cérémonie d'inauguration de la 3e ligne de production de ciment sise à la Société CIMAF à Owendo.

Cette cérémonie qui se déroulera en présence des membres du gouvernement, des élus locaux, de l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Gabon marque une nouvelle étape dans la capacité de production du Gabon en ciment.

Passant désormais d'une capacité de 85 000 tonnes à 1,85 millions de tonnes de ciment par an, cette 3e ligne de production traduit en actes l'engagement du Président de la République qui ambitionne de couvrir la demande nationale afin contribuer davantage à la réalisation des grands chantiers publics.