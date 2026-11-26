Octobre Rose, Novembre Bleu : deux mois pour rappeler l'importance du dépistage, de la prévention et de la prise en charge des cancers. Cette année, Airtel Gabon a choisi de faire de sa mobilisation un véritable levier d'impact pour la communauté.

Au coeur de cet engagement, un symbole : le pin de sensibilisation, porté fièrement par les collaborateurs d'Airtel Gabon. Pour faire de ce geste un acte porteur de sens, Airtel Gabon a choisi de confier sa réalisation à la Fondation Le Féminin By Flora, portée par Mme Flora Agalie, et d'apporter ainsi sa contribution à une fondation locale engagée dans la lutte contre le cancer.

Cette contribution a permis à la Fondation de concrétiser une action de solidarité : la remise d'un chèque à l'Institut de Cancérologie d'Akanda, au bénéfice des personnes confrontées à la maladie.

Ainsi, chaque pin porté devient bien plus qu'un accessoire : un message de solidarité, un engagement visible, et le point de départ d'une chaîne de générosité qui va jusqu'aux patients.

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Par cette démarche, Airtel Gabon démontre que les entreprises, les fondations et les institutions de santé, lorsqu'elles unissent leurs forces, peuvent transformer la sensibilisation en actions concrètes.

Sensibiliser, mobiliser, agir : c'est ainsi qu'Airtel Gabon donne tout son sens à son engagement auprès des communautés.