La Tunisie et le Sultanat d'Oman entendent consolider leurs relations historiques et renforcer leur rapprochement. Cette volonté commune a été réaffirmée par le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, lors d'une rencontre avec une délégation militaire omanaise, mercredi 25 novembre 2026, au palais du Bardo.

Conduite par le général de brigade d'état-major de l'armée de l'air, Yasser Ben Saïd Ben Ali Al Rahbi, la délégation de l'École de commandement et d'état-major d'Oman effectue une visite de terrain au Parlement tunisien.

À cette occasion, Brahim Bouderbala a salué les positions constantes du Sultanat d'Oman face aux conflits régionaux, mettant en avant sa sagesse, sa modération et son attachement à ses principes nationaux, selon un communiqué de l'ARP.

Des relations historiques à consolider

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Le président du Parlement a également souligné l'importance de cette visite, qui permettra à la délégation omanaise de découvrir le fonctionnement de l'institution parlementaire tunisienne ainsi que les particularités historiques du palais du Bardo.

De son côté, le chef de la délégation omanaise a exprimé sa reconnaissance pour la qualité de l'accueil réservé à ses membres, rappelant la profondeur des liens fraternels unissant les peuples tunisien et omanais.

Il a également exprimé l'espoir que cette rencontre marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales.

Le responsable militaire omanais a, enfin, salué l'engagement constant de la Tunisie en faveur de la paix et de la sécurité régionales, souhaitant plein succès à l'ARP dans l'accomplissement de sa mission nationale.