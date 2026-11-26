La Tunisie et l'Inde ont examiné, mercredi, les moyens permettant de renforcer leur coopération dans la fabrication de médicaments et la santé numérique ainsi que le partage de l'expertise indienne.

La question a été abordée lors d'une séance de travail entre le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, et l'ambassadrice de l'Inde à Tunis, Divyani Uttam Khobragade.

Premier rendez-vous concret, le 30 novembre courant, l'Agence nationale du médicament et des produits de santé recevra une équipe indienne.

Au menu, l'enregistrement des médicaments, le contrôle de leur qualité et de leur sécurité, a indiqué un communiqué du ministère de la santé.

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Cette réunion technique doit ouvrir la voie à une production conjointe et à un transfert de technologie entre la Société tunisienne des industries pharmaceutiques (SIPHAT) et la société indienne « Tenchi », a précisé la même source.

Tout en rappelant l'enjeu d'un partenariat industriel, le ministère a proposé une conférence tuniso-africano-indienne sur la santé associant institutions sanitaires et industriels autour de l'investissement et de la fabrication commune.

S'adressant au ministre, l'ambassadrice indienne a affirmé que son pays est disposé à accompagner la Tunisie dans le développement et la réforme de son système de santé, plaidant pour des échanges d'expertise dans tous les domaines d'intérêt commun.

Tout en soulignant l'ambition de ce rapprochement, la Tunisie entend produire localement des génériques et des médicaments innovants.

L'objectif étant de couvrir ses besoins, exporter vers l'Afrique et les pays arabes et échanger son savoir-faire sur les médicaments traditionnels.