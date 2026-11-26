Alger — Les travaux d'un colloque national intitulé "Les pérégrinations de l'esprit algérien: fouille dans les origines et fondation du concept" ont débuté mercredi soir à la Bibliothèque nationale (Alger), avec la participation de chercheurs en philosophie, de penseurs et d'universitaires.

La cérémonie d'ouverture de ce colloque, organisé sous le patronage de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, s'est déroulée en présence de la cheffe de cabinet du ministère, Nacira Aïyachia, du directeur de la Bibliothèque nationale d'Algérie, Mounir Bahadi, du président du Haut conseil de la langue arabe (HCLA), Salah Belaid, ainsi que de la moudjahida, écrivaine et ancienne ministre, Zhor Ounissi, et de plusieurs personnalités du monde culturel et littéraire.

Dans son allocution d'ouverture lue au nom de Mme Bendouda, Mme Aïyachia a indiqué que le ministère de la Culture et des Arts "est convaincu que la construction de la conscience nationale et le renforcement de la souveraineté culturelle passent par l'encouragement de la recherche scientifique et intellectuelle, ainsi que par la valorisation de l'esprit et de la pensée critique".

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De son côté, la présidente du comité scientifique du colloque, Naïma Hadj Abderrahmane, a précisé que cette rencontre coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de la philosophie, proclamée par l'UNESCO, ajoutant qu'elle vise à "mettre en évidence le rôle de la philosophie dans le développement de la pensée humaine, l'enrichissement de la culture et la construction de l'individu, ainsi qu'à relever les défis cognitifs et temporels actuels, en ressuscitant la réflexion philosophique et en renforçant l'esprit critique".

L'intervenante a également mis en avant la profondeur de l'ancrage intellectuel et historique de l'Algérie, évoquant les contributions de plusieurs personnalités intellectuelles et philosophiques éminentes à travers l'histoire, à l'image d'Apulée, de Saint Augustin, de l'Emir Abdelkader, de Malek Bennabi et de Mohammed Arkoun, entre autres figures de la pensée algérienne.

Les travaux du colloque se poursuivront jeudi avec une série de communications animées par des chercheurs et des universitaires, portant notamment sur la lecture philosophique de la Révolution algérienne, l'enseignement de la philosophie dans le cycle secondaire en Algérie et la construction de l'esprit critique à l'université algérienne.

Ce colloque, de deux jours, vise à mettre en lumière la spécificité de la pratique philosophique algérienne dans ses dimensions existentielle et intellectuelle, à diagnostiquer la réalité de la pensée philosophique algérienne et à ouvrir de nouvelles perspectives axées sur le patrimoine et l'ouverture sur l'autre.