Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a reçu, mercredi, le directeur du Centre d'études islamiques d'Oxford, Ahmed Farhan Nizami, afin d'examiner l'animation de la Chaire Emir Abdelkader au sein du centre, indique un communiqué du ministère.

La rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère en présence de l'ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l'Algérie, James Robert Stephen Downer, a porté sur les mécanismes du programme de l'animation de la Chaire Emir Abdelkader.

Les deux parties sont convenues d'un ensemble de mesures visant à renforcer la coopération scientifique et la recherche autour de la pensée et du parcours de l'Emir Abdelkader.

Ces mesures portent notamment sur l'organisation de manifestations scientifiques en concomitance avec les principales étapes historiques du parcours de l'Emir Abdelkader, ainsi que sur la création d'une équipe de recherche mixte, en partenariat entre le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC), le Centre de recherche en sciences islamiques et civilisation (CRSIC), d'autres établissements universitaires et Djamaâ El-Djazaïr, outre la mise en place d'un réseau thématique de recherche sur l'Emir Abdelkader.

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Les deux parties sont également convenues de la création d'une revue scientifique internationale à comité de lecture et indexée, du renforcement des publications et des contributions intellectuelles et journalistiques algériennes, de la coopération dans le domaine de l'impression et de l'édition, ainsi que de la création d'une école doctorale nationale algérienne.

Le programme prévoit également la valorisation des activités de la chaire UNESCO "Emir Abdelkader pour les droits de l'homme, la culture et la paix", à l'Université d'Alger 1 Benyoucef Benkhedda, ajoute la même source.

Par ailleurs, il a été convenu d'élargir les activités scientifiques de la Chaire à d'autres domaines, notamment l'environnement, l'énergie, l'eau et les technologies, ainsi que d'en faire une plateforme de mobilité scientifique entre les établissements universitaires, Djamaâ El-Djazaïr et le Centre d'études islamiques d'Oxford, conclut le communiqué.