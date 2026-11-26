Madrid — Une enquête publiée mercredi par le journal espagnol "El Independiente" a mis en évidence la persistance du danger humanitaire que représentent les mines terrestres disséminées au Sahara occidental, l'un des plus graves héritages de la guerre ayant suivi l'occupation marocaine du territoire sahraoui en 1975, et qui continue de menacer la vie des civils et de provoquer des victimes et des handicaps permanents.

Intitulée "Les mines laissées par le Maroc au Sahara occidental : le dangereux héritage du conflit", l'enquête, signée par la journaliste Lucia Serrano, fait état de plus de dix millions de mines disséminées dans le territoire, selon les estimations des organisations sahraouies et du Front Polisario, notamment le long du mur de la honte et de l'humiliation, qui s'étend sur près de 2.700 kilomètres.

La publication souligne que le Maroc n'a pas adhéré à la Convention d'Ottawa de 1997 sur l'interdiction des mines antipersonnel.

Elle rapporte également que l'équipe des femmes sahraouies de lutte contre les mines (SMAWT) a découvert des engins portant des dates de fabrication postérieures au cessez-le-feu de 1991, soulevant ainsi des interrogations sur une éventuelle poursuite du minage après cette date.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

S'agissant des opérations de déminage, l'enquête indique que le Service de la lutte antimines des Nations unies (UNMAS) a neutralisé, depuis le lancement de son programme dans le territoire en 2008, près de 30.000 engins explosifs et dépollué environ 150 km² de zones dangereuses.

Toutefois, la reprise des hostilités en 2020 a considérablement entravé ces opérations.

L'enquête fait également état de plus de 2.500 victimes, entre morts et blessés, des mines et des restes explosifs de guerre depuis 1975, selon une étude de la chercheuse Ginevra Cucinotta, précisant que le bilan réel pourrait être plus lourd en raison des nombreux cas non signalés ou non officiellement recensés.

Sur le plan financier, le journal relève la faiblesse des financements internationaux consacrés à la lutte antimines au Sahara occidental, précisant que les aides directement destinées à ces opérations dans le territoire n'ont pas dépassé 100.000 dollars en 2025, malgré l'ampleur de la contamination et la gravité de ses conséquences humanitaires.

La publication met, par ailleurs, en garde contre les difficultés supplémentaires que pourraient entraîner la persistance des tensions militaires et le retrait de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO), compromettant davantage les opérations de déminage et accentuant les risques auxquels sont exposés les populations civiles et les intervenants dans les zones contaminées.

Cette enquête remet en lumière les conséquences humanitaires persistantes du conflit au Sahara occidental et souligne la nécessité de renforcer les opérations de déminage et de mobiliser les financements internationaux nécessaires à la protection des civils et à l'élimination de cette menace qui continue de peser sur les populations sahraouies.