Alger — L'Ecole nationale supérieure des sciences islamiques (ENSIS) "Dar El Coran" de Djamaâ El-Djazaïr a accueilli, mercredi, une rencontre scientifique animée par le directeur du Centre d'études islamiques d'Oxford au Royaume-Uni, Dr Ahmed Farhan Nizami, consacrée à l'héritage intellectuel et scientifique de l'Emir Abdelkader.

Lors de cette rencontre, Dr Nizami a exprimé sa reconnaissance au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour son soutien au projet de la Chaire de l'Emir Abdelkader au Centre d'Oxford, saluant également les efforts du ministre d'Etat, recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, en vue de participer à la concrétisation de ce projet scientifique visant à mettre en valeur les contributions de l'Algérie à la civilisation islamique.

Il a, à ce titre, souligné que les établissements académiques à l'instar de "Dar El Coran" doivent être au coeur de tout édifice oeuvrant à une compréhension juste de l'islam, saluant la complémentarité des missions des différentes structures de Djamaâ El-Djazaïr, à savoir : l'Ecole doctorale, le Centre de recherche en sciences religieuses et dialogue des civilisations, le Musée de la civilisation islamique en Algérie, le Centre culturel ainsi que la Bibliothèque, en tant qu'espaces s'inspirant des valeurs coraniques pour promouvoir le dialogue et la compréhension entre les cultures et les civilisations.

En sa qualité de chercheur en histoire, Dr Nizami a indiqué avoir pu constater, lors de sa brève visite en Algérie et de son séjour à Mohammadia, la vitalité de l'histoire algérienne ainsi que l'ampleur des sacrifices consentis par le peuple algérien au service de la religion et pour la préservation de son identité, soulignant que cet héritage ne se résume pas à de simples pages du passé, mais constitue un message vivant pour le présent et l'avenir.

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A cette occasion, il a présenté le parcours du Centre d'Oxford, première institution islamique créée dans l'histoire de l'Université d'Oxford, mettant en évidence la convergence de sa mission scientifique avec celle de Djamaâ El-Djazaïr, fondée sur la promotion de la compréhension à travers la recherche rigoureuse et les échanges académiques, exprimant son souhait d'élargir la coopération avec les universités et institutions scientifiques algériennes.

Pour sa part, le professeur au département de théologie de l'Université d'Oxford et premier bénéficiaire de la bourse de recherche "Zmalet Emir Abdelkader" au Centre, Tareq Moqbel, a souligné l'importance de l'héritage intellectuel de l'Emir, en tant que figure universelle dont l'influence dépasse les frontières de l'Algérie, relevant l'ancrage de sa pensée dans le Saint Coran, qui constituait une référence fondamentale dans sa vie, son savoir et sa conduite.

Les discussions entre la délégation du Centre, les enseignants et étudiants de Dar El-Coran et les chercheurs du Centre de recherche en sciences religieuses et dialogue des civilisations, ont également porté sur l'intérêt du Centre d'Oxford pour l'étude de l'islam en Afrique et sur l'importance des recherches consacrées aux routes du pèlerinage, aux circuits commerciaux et aux réseaux de savants à travers le continent, outre la nécessité de développer une coopération institutionnelle durable dans le domaine de la recherche scientifique.

A l'issue de la rencontre, Cheikh Al Kacimi Al Hoceini a affirmé que le projet de "la Chaire Emir Abdelkader" était passé du stade de l'idée à celui de la concrétisation, grâce au soutien du président de la République, faisant état des avancées enregistrées dans l'élaboration de son programme scientifique en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Centre d'Oxford, en vue de son aboutissement dans les meilleurs délais.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite de travail de quatre jours effectuée en Algérie par le directeur du Centre d'études islamiques d'Oxford, à l'invitation du ministre d'Etat, recteur de Djamaâ El-Djazaïr, visant à finaliser le programme scientifique de "la Chaire Emir Abdelkader" et à approfondir la coopération académique entre les deux parties.