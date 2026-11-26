Khartoum, 26 Nov. 2026 (SUNA) - Le Premier ministre Prof Kamil Idris, a regagné le pays mercredi soir au terme d'une visite officielle de deux jours en Égypte, qualifiée de réussie.

Durant son séjour au Caire, Idris a rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et s'est entretenu avec son homologue égyptien, le docteur Mostafa Madbouly. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et les questions d'intérêt commun entre les deux pays.

La délégation soudanaise comprenait notamment le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem, le ministre de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités, M. Khalid Al-Eissir, le secrétaire général du Conseil des ministres, M. Ali Mohamed Ali, ainsi que le premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Soudan, le docteur Al-Moutasem Abdallah Ahmed, accompagnés de plusieurs autres responsables.