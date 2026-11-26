Le Black Friday fait son grand retour à Tribeca Mall ! Du 27 au 29 novembre 2026, le centre commercial plonge dans un univers futuristique pour trois jours de promotions inédites, d'offres exclusives, d'animations et de divertissement avec un concept aussi original qu'inattendu : «Break the System. Unlock the Deals.»

Traditionnellement associé à une grande journée de promotions, cet événement annuel se distingue par des réductions exceptionnelles proposées par les enseignes participantes, permettant aux consommateurs de profiter de prix avantageux sur une large sélection de produits.

En effet, le Black Friday prendra une toute nouvelle dimension à Tribeca Mall cette année. Le centre commercial revisite ce rendez-vous incontournable du calendrier commercial à travers une édition immersive aux influences dystopiques, évoquant un univers futuriste où le système est compromis et où les bonnes affaires sont à déverrouiller.

Au programme, des réductions pouvant atteindre 70 % dans les boutiques participantes, offrant aux visiteurs l'occasion de profiter de prix avantageux sur une large sélection de produits et de découvrir les offres de leurs enseignes préférées. À cela s'ajoutent des sessions de Late Night Shopping, permettant aux adeptes des promotions de prolonger leur expérience shopping et de profiter pleinement de ces trois journées exceptionnelles.

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Les visiteurs pourront également découvrir des Flash Sales et des offres exclusives à saisir tout au long de l'événement. De quoi faire de chaque visite à Tribeca Mall une nouvelle occasion de dénicher une bonne affaire !

Au-delà du shopping, Tribeca Mall mise également sur le divertissement pour faire de cette période une véritable expérience à partager en famille ou entre amis. Avec Gravity Max, Funtopia, Bounce et Funpark, les visiteurs peuvent prolonger leur journée et profiter d'un large choix d'activités et de loisirs, pour petits et grands. De quoi associer shopping, détente et divertissement au même endroit.

Parmi les temps forts de cette édition, des jeux permettant aux participants des défis avec, à la clé, jusqu'à Rs 100 000 en bons d'achat chez Courts Mammouth Tribeca à remporter. Des giveaways, des animations et des prestations live viendront également rythmer ces trois journées, pour une expérience qui se veut aussi divertissante que festive.

Tribeca Mall entend ainsi faire de son Black Friday bien plus qu'un rendez-vous shopping : une véritable expérience à vivre en famille ou entre amis, où chaque visite réserve son lot de découvertes et de surprises.

Du 27 au 29 novembre, brisez le système, déverrouillez les meilleures offres et rejoignez Tribeca Mall à travers trois jours de promotions exceptionnelles, de surprises et de divertissement !