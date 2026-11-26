Le procès de Jean Brandon Adolphe Joli, accusé du meurtre de Reddy Mooneesawmy, a repris hier devant la Cour suprême. À la barre, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, chef du département médico-légal, a été interrogé sur les conclusions de l'autopsie pratiquée sur la victime. L'avocat de la défense, Me Neelkanth Dulloo, a notamment insisté sur l'absence de traces de blessures autour de la bouche et du nez du défunt, ainsi que sur le fait que les blessures relevées sur le corps n'auraient pas contribué à son décès.

Le Dr Gungadin a confirmé que la mort de Reddy Mooneesawmy était due à une asphyxie par étouffement. S'appuyant sur les constatations de l'autopsie, Me Neelkanth Dulloo a souligné, au cours de son interrogatoire : «Les blessures corporelles ne sont pas la cause du décès.»

La défense s'est également intéressée à l'absence de blessures autour de la bouche et du nez de la victime, alors que, selon l'enquête policière, Reddy Mooneesawmy aurait été étouffé. Le médecin légiste a répondu que l'absence de marques pouvait dépendre de la surface contre laquelle se trouvait la tête de la victime au moment des faits. Il a expliqué : «Si une personne se fait étouffer avec une main et que sa tête est contre une surface dure, il y aura des traces. Mais si sa tête est contre une surface molle, il n'y aura pas de blessures ni de traces.»

Me Dulloo a aussi insisté sur la quantité importante d'alcool retrouvée dans le sang de la victime.

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L'interrogatoire a également porté sur la position dans laquelle la victime aurait été retrouvée. La défense a notamment mis en question la possibilité d'établir, à partir des constatations médico-légales, que les mains de Reddy Mooneesawmy étaient plaquées derrière son dos, comme l'auraient indiqué les enquêteurs. À l'issue des questions de Me Dulloo, le Dr Gungadin n'a pas été en mesure de confirmer cet élément à partir de son examen.

La séance a finalement été ajournée. Le procès reprendra à une date ultérieure.