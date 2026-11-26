Maurice et les Seychelles franchissent une première étape dans l'évaluation du potentiel pétrolier de leur espace maritime commun. Les deux pays ont conclu un accord avec CGG Services SAS, du groupe Viridien, pour la réalisation d'études géo-scientifiques dans leur zone de gestion conjointe (JMA) du plateau des Mascareignes. Cette étude préliminaire, sans forage ni intervention physique sur les fonds marins, doit déterminer si les caractéristiques géologiques de la région sont favorables à la présence d'hydrocarbures.

L'échange officiel de cet accord, hier, mercredi 25 novembre, au Maritim Resort & Spa, a constitué le temps fort de la 31e réunion de la Mauritius-Seychelles Joint Commission. Concrètement, l'accord confie à cette société spécialisée la collecte et le traitement de données géophysiques destinées à déterminer si la structure géologique du sous-sol marin présente des caractéristiques compatibles avec la présence de gisements d'hydrocarbures.

Il ne s'agit donc pas d'un contrat d'exploitation pétrolière, mais d'une étude scientifique préliminaire. Les résultats permettront aux deux gouvernements de disposer de données fiables avant d'envisager d'éventuelles décisions concernant la valorisation des ressources naturelles de cette zone. L'étude ne devrait entraîner aucun coût pour les deux États.

Cette démarche revêt un enjeu stratégique dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la volatilité des prix des matières premières. Elle pourrait contribuer à la réflexion sur la sécurité énergétique et la diversification économique, tout en favorisant le transfert de technologies et le renforcement des compétences locales.

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Mieux cerner les ressources potentielles

Lors de la cérémonie d'hier, le Secrétaire au Cabinet et Chef de la fonction publique, Suresh Seeballuck, a souligné la nécessité de concilier perspectives économiques et responsabilités environnementales. «Notre approche doit rester équilibrée, afin que les opportunités économiques soient poursuivies de manière responsable et conformément au traité de gestion conjointe et au droit international applicable», a-t-il déclaré.

Le Dr Rezah Badal, directeur général du Department for Continental Shelf, Maritime Zones Administration & Exploration, a également insisté sur les perspectives offertes par cette coopération, notamment en matière de connaissances scientifiques et de capacités technologiques.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des rencontres semestrielles entre les deux pays, organisées du 23 au 25 novembre. Créée en 2012, la Commission conjointe supervise la gestion de la JMA conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

D'une superficie d'environ 396000km², cette zone est un exemple singulier de gestion commune des fonds marins par deux États insulaires. Les résultats de l'étude permettront de mieux cerner les ressources potentielles de ce patrimoine océanique partagé et d'éclairer les choix futurs de Maurice et des Seychelles.