La COP31 s'est achevée le dimanche 22 novembre à Antalya, en Turquie, sans consensus sur la décision-cadre. De retour à Maurice, le ministre de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du Changement climatique, Rajesh Bhagwan, déplore l'absence de feuille de route sur la sortie des énergies fossiles et le manque de précisions sur le financement de l'adaptation. Il appelle la population à se préparer aux effets du changement climatique.

«Il n'existe pas d'autre solution pour le climat qu'une approche planétaire.» Pour Rajesh Bhagwan, aucun pays ne peut affronter seul le réchauffement climatique. Il constate pourtant un fossé grandissant entre les pays les plus exposés, dont les petits États insulaires, et ceux qui refusent de s'engager sur la sortie des énergies fossiles.

Le ministre décrit des négociations difficiles entre pays vulnérables et pays producteurs d'énergies fossiles. Il évoque un «dialogue de sourds». Selon lui, les discussions se sont prolongées de plus de 49 heures, ce qui constituerait la plus longue prolongation de l'histoire des COP. Plusieurs versions de la décision-cadre se sont succédé, sans permettre de dégager un consensus.

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Pour Maurice, l'objectif était de garder vivant le seuil de 1,5 °C. Le texte devait, dans cette optique, inscrire la sortie des énergies fossiles, assortie d'une feuille de route claire. Or, celle-ci n'y figure pas. Rajesh Bhagwan juge également «faible» le langage retenu sur les émissions. Il relève que le texte ne fixe ni la base ni le montant du triplement promis du financement de l'adaptation. La capitalisation du Fonds pour les pertes et préjudices n'a pas non plus été abordée. Sans financement, souligne-t-il, les petits États insulaires ne peuvent bâtir leur résilience.

L'Union européenne, le Panama et de nombreux membres de l'Alliance des petits États insulaires (AOSIS) ont rejeté le texte. Là où certains parlent d'impasse, le ministre préfère voir une manifestation de la solidarité des petits États insulaires en développement, dont Maurice, qui ont fait preuve, selon lui, de «constance et de combativité».

Le prochain rendez-vous est fixé à Addis-Abeba, pour la COP32. Rajesh Bhagwan espère une plus grande concertation entre les États africains au sein du Groupe africain de négociateurs (AGN), de l'AOSIS et de l'African Island States Climate Commission (AISCC), la nouvelle association des îles africaines à laquelle Maurice a adhéré.

En attendant, il appelle tous les pays à accélérer leur transition énergétique vers des sources propres et renouvelables, «y compris Maurice, et le plus vite possible». Au niveau local, il insiste sur la nécessité d'utiliser les ressources avec discernement, d'éviter le gaspillage et de se préparer aux impacts du changement climatique, notamment à la pénurie d'eau.

Consommateurs, planteurs, éleveurs et pêcheurs sont, selon lui, «en première ligne». «Aucune solution ne tombera du ciel», prévient le ministre, qui plaide pour une meilleure préparation de la population et le développement de sa résilience à partir des ressources locales.