Les organisations soupçonnées de pratiques anticoncurrentielles disposent d'un nouveau délai pour régulariser leur situation. La Competition Commission a annoncé, le 25 novembre, une prolongation de trois mois de son Trade Association and Cooperatives Amnesty Programme (TACAP), désormais ouvert jusqu'au 25 février 2027. L'objectif est d'inciter les associations professionnelles, les coopératives et leurs membres à révéler volontairement d'éventuelles pratiques collusoires, notamment des ententes illégales entre entreprises, en échange d'une immunité contre les sanctions financières, sous certaines conditions.

Lancé le 25 mai, ce programme devait initialement prendre fin le 25 novembre. Cette prolongation, effective à compter du 26 novembre, vise à donner davantage de temps aux organisations concernées pour examiner leurs pratiques, solliciter des conseils et décider de se manifester auprès de la Commission. «Notre message est clair : nous voulons encourager les déclarations, faciliter les mesures correctives et promouvoir une culture durable de conformité à la législation sur la concurrence», souligne Vipin Naugah, Executive Director de la Competition Commission.

Il explique que cette prolongation traduit la volonté de l'institution d'encourager les déclarations volontaires et de renforcer le respect du droit de la concurrence. Les organisations éligibles pourront ainsi identifier d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles et prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin.

L'amnistie concerne les associations professionnelles, les organismes représentant des professions libérales, les coopératives ainsi que leurs membres consentants répondant aux critères du programme. L'immunité contre les sanctions financières reste toutefois conditionnée au respect des exigences prévues par les règlements de 2026.

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La Competition Commission invite les organisations concernées à ne pas attendre la dernière échéance et à soumettre leurs demandes avant le 25 février 2027. Les formulaires, guides pratiques et autres ressources explicatives sont disponibles sur son site web, dans la rubrique consacrée au TACAP.