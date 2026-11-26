Neuf ans après son arrestation dans une affaire de culture de cannabis, Surya Kumar Auckloo a été acquitté par la Cour suprême. Poursuivi devant les Assises pour avoir cultivé illégalement 972 plants de cannabis, d'une valeur marchande estimée à Rs 2 916 000, cet habitant de Belvédère, à Lalmatie, a été acquitté au bénéfice du doute. Dans son jugement rendu le jeudi 19 novembre, le juge L. Aujayeb a estimé que l'accusation n'était pas parvenue à établir sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. L'accusé était défendu par Me Sanjeev Teeluckdharry.

Les faits remontent au 10 août 2017. Agissant sur des renseignements concernant une culture de cannabis à Salazie, Pont-Bon-Dieu, des éléments de l'Anti-Drug and Smuggling Unit avaient investi une plantation maraîchère. Au total, 972 plants de cannabis avaient été déracinés à quatre endroits différents.

Sandeep Kumar Domun, premier accusé dans cette affaire, avait été interpellé alors qu'il aurait été aperçu en train d'enlever des mauvaises herbes à proximité des plants. Il avait alors impliqué Surya Kumar Auckloo, affirmant avoir cultivé le cannabis avec lui. Ce dernier avait été arrêté le même jour. Les perquisitions effectuées aux domiciles des deux hommes n'avaient toutefois révélé aucun élément incriminant.

Contrairement à son coaccusé, qui avait plaidé coupable, Surya Kumar Auckloo a toujours nié les accusations portées contre lui. À la barre, il a expliqué qu'il travaillait comme maçon à Fond-du-Sac le jour de son arrestation, et qu'il avait reçu plusieurs appels de Sandeep Kumar Domun lui demandant de se rendre sur les lieux.

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Surya Kumar Auckloo a soutenu avoir été interpellé à quelque 300 mètres du terrain familial. Il a aussi affirmé avoir été brutalisé par les policiers et contraint de reconnaître que le terrain où se trouvaient les plants lui appartenait. Les policiers ont réfuté ces allégations.

Dans son jugement, le juge L. Aujayeb a relevé plusieurs lacunes dans l'enquête policière. L'examen des photographies produites en cour a notamment révélé des différences entre le terrain cultivé par l'accusé et celui où les plants avaient été découverts. La cour n'a donc pas écarté la possibilité qu'il s'agisse de deux terrains distincts. Elle a également jugé le témoignage de Surya Kumar Auckloo cohérent et sincère, sans exclure qu'il ait pu subir des brutalités policières.

Le juge a rappelé qu'il n'appartient pas à un accusé de prouver son innocence, mais à l'accusation d'établir sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. L'accusation contre Surya Kumar Auckloo a donc été rejetée. Sandeep Kumar Domun a, lui, été reconnu coupable. Une audience sera fixée pour déterminer sa peine.