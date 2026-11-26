L'organisation non gouvernementale (ONG) MPower a tenu son dernier atelier de l'année le dimanche 22 novembre à Casa Florida, à Péreybère. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des «16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre», du 25 novembre au 10 décembre. Au coeur des discussions : la Domestic Abuse Act 2026 et la Criminal Code (Amendment) Act 2026.

Janvi Sookun, secrétaire de MPower, est revenue sur les différentes initiatives menées par l'organisation durant l'année : ateliers sur le harcèlement sexuel, formations destinées aux femmes entrepreneures, sensibilisation aux droits des femmes et des enfants, et rencontres autour de la santé féminine. MPower a également travaillé avec plusieurs ONG locales sur les droits garantis par le Protocole de Maputo, et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

Priscilla Li Ying, Head of Office de l'United Nations Population Fund pour Maurice et les Seychelles, a insisté sur la nécessité de s'attaquer aux normes sociales, aux attitudes et aux comportements qui entretiennent les inégalités entre les femmes et les hommes. Selon elle, la lutte contre les violences basées sur le genre exige un engagement collectif et durable afin de construire une société plus respectueuse, inclusive et équitable. De son côté, Melany Nagen, vice-présidente de la National Human Rights Commission, a rappelé l'importance de ne pas banaliser les comportements abusifs. Elle a encouragé les femmes à établir des limites claires, à ne pas accepter les mauvais traitements et, surtout, à ne pas laisser la peur du jugement des autres les empêcher de prendre les mesures nécessaires pour se protéger.

Des violences qui ne se limitent plus aux coups

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La première session, animée par Me Mokshda Pertaub, présidente de MPower, et Me Venusha Autar, membre de l'organisation, a permis de décortiquer les principales dispositions de la Domestic Abuse Act 2026. Ce texte, adopté le 10 juillet, sanctionné le 20 juillet et entré en vigueur le 14 septembre, remplace la Protection from Domestic Violence Act de 1997. Les violences physiques et sexuelles ne sont plus les seules prises en compte. Les violences psychologiques et émotionnelles, l'intimidation, l'isolement d'une personne de sa famille, le chantage numérique, le harcèlement en ligne ou encore les violences économiques sont également reconnues. La question du féminicide a aussi occupé une place importante dans les échanges. Me Mokshda Pertaub a présenté les dispositions introduites par la Criminal Code (Amendment) Act 2026, qui prévoit de nouvelles circonstances aggravantes pour les crimes commis dans un contexte domestique ou intime, telles que la relation entre l'auteur et la victime, les antécédents de violences domestiques, la vulnérabilité de la victime en raison de son âge, d'une grossesse, d'une maladie ou d'un handicap, ainsi que la position d'autorité ou de confiance de l'agresseur. Dans les cas de meurtre commis dans des circonstances aggravantes, la peine prévue est la servitude pénale à vie, avec un minimum de 15 ans.

La deuxième session, animée par Nusrat Damree, psychologue et membre de MPower, a abordé la dimension humaine à travers le thème «Beyond the law: Women's holistic wellbeing». Elle a rappelé que les droits des femmes ne peuvent être pleinement exercés sans sécurité, soutien et autonomie. Les participantes ont échangé sur la charge mentale, le stress, l'estime de soi, les limites personnelles, les signes précurseurs de violence et l'importance de privilégier sa sécurité avant toute confrontation.