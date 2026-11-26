À l'approche de la saison des fortes pluies, le gouvernement entend renforcer la protection des régions vulnérables de Rodrigues. Deux projets de drainage, représentant un investissement total de Rs 81 millions, ont été inaugurés le lundi 23 novembre à Pistaches et à Baie Topaze par le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness. Une démarche qui intervient dans le sillage des importantes inondations de mars dernier, lesquelles avaient entraîné l'isolement de plusieurs localités de l'île.

La cérémonie s'est déroulée en présence du chef commissaire, Franceau Grandcourt, de son adjoint, Johnson Roussety, ainsi que de membres de l'Assemblée régionale et d'autres autorités. Les deux projets, réalisés au coût de Rs 38 millions à Pistaches et de Rs 43 millions à Baie Topaze, visent à améliorer l'évacuation des eaux pluviales et à réduire les risques d'inondation. Outre la construction de ponts, les travaux comprennent l'amélioration des systèmes de drainage et la sécurisation des routes. Pour Ajay Gunness, ces infrastructures répondent à une nécessité devenue urgente après les événements de mars dernier. Les insuffisances du réseau de drainage et l'état de certaines routes avaient alors compliqué les déplacements, laissant plusieurs régions difficilement accessibles, voire complètement coupées du reste de l'île.

Le ministre a rappelé que trois projets avaient été identifiés comme prioritaires à Rodrigues. Deux sont désormais achevés, tandis que le troisième, situé à Quatre-Vents, dans la région de Darisse, est en cours de réalisation. Lors de sa visite du chantier, il s'est dit impressionné par l'avancement des travaux, tout en reconnaissant un léger retard. «Je suis très impressionné par le travail. Lors de ma dernière visite, j'avais demandé au contracteur de construire un mur de soutènement (retaining wall). Cela a été fait. Il y a un léger retard, mais les travaux seront achevés d'ici décembre», a-t-il indiqué.

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Au-delà de ces réalisations, le Rodrigues Land Drainage Master Plan constitue l'autre dossier majeur de cette visite ministérielle. Le rapport préliminaire, remis récemment par le consultant, est actuellement à l'étude. Ajay Gunness a annoncé son intention de revenir dans l'île une fois la version finale disponible afin de présenter publiquement ce document. «Dès que j'aurai la version finale du Rodrigues Land Drainage Master Plan, je reviendrai à Rodrigues pour vulgariser le document. Tout le monde doit être au courant des régions et des arpents de terre à risque en cas d'inondations. Nou pa kapav kasiet informasion. Banla bizin kone ki bizin fer pou bann prekosion», a-t-il insisté.

Une présentation de l'étude a d'ailleurs été organisée au Centre for Sustainable Integrated Development (CSID), suivie d'échanges avec les autorités concernées. La gestion de l'eau potable figurait également au programme. Le ministre a visité l'usine de dessalement de Pointe Coton, qui produit actuellement environ 4 000 mètres cubes d'eau par jour. Se disant impressionné par cette installation, il a estimé que Rodrigues pouvait servir de modèle à Maurice, où le dessalement figure parmi les pistes envisagées pour renforcer l'approvisionnement en eau. «Rodrigues est en avance. On va utiliser l'exemple de Rodrigues», a-t-il déclaré.

Cette visite ministérielle a également été marquée par un déplacement à l'administration centrale pour examiner un projet de rénovation des installations électriques, ainsi que par une participation à un atelier du Small Grants Programme du PNUD consacré aux enjeux environnementaux et au développement durable.