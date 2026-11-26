Un habitant de Plaisance, à Rose-Hill, a succombé à ses blessures le mercredi 25 novembre, un mois après avoir été percuté par une voiture près du cimetière de Saint-Martin. Âgé de 65 ans, il était aux soins intensifs depuis le 11 novembre. L'autopsie, pratiquée mercredi après-midi par le Dr Gungadin, a attribué le décès à des lésions cranio cérébrales.

L'accident s'est produit le 26 octobre vers 20 heures. L'automobiliste a expliqué, lors de son interpellation, qu'il venait d'Albion et se dirigeait vers Raymond Rivet. Il venait de dépasser le cimetière lorsque, selon son récit, le piéton s'est engagé sur la chaussée par la gauche. Le pare-brise de la voiture a été endommagé lors du choc.

Blessé à la tête, le piéton a été pris en charge par le SAMU et transporté à l'hôpital Victoria, Candos, le soir de l'accident. Son décès a été constaté mercredi. Après l'autopsie, son corps a été remis à ses proches.