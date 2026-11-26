Le Caire, 25 Nov 2026 (SUNA) - Le Premier ministre, Dr Kamil Idriss a rencontré mercredi, à sa résidence dans la capitale égyptienne, des délégations de plusieurs entreprises égyptiennes intéressées par les projets de reconstruction au Soudan.

Il s'est d'abord entretenu avec une délégation de la société Wadi El-Nil, conduite par le général Khaled Madi, qui a exprimé sa disponibilité à oeuvrer dans les domaines de l'énergie solaire, des routes, des ponts et du logement.

Les discussions ont porté sur la réhabilitation du pont de Shambat, l'achèvement du pont d'Al-Dabassin, l'étude d'une cité médicale à Khartoum et la réhabilitation des hôpitaux et des établissements de santé dans la capitale nationale et dans les États fédérés.

Le Premier ministre a ensuite reçu une délégation de la société Arab Contractors, conduite par M. Sayed Al-Wazir, avec laquelle il a examiné la réalisation de plusieurs projets routiers, notamment la route Agaba Yas, le développement des ports soudanais et leur liaison avec les ports égyptiens, la réhabilitation des hôpitaux endommagés par la guerre et la liaison de la ville de Tuti avec Bahri et Omdurman.

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Enfin, la société Hassan Allam Roads, représentée par son vice-président Mohamed Abdel Wahab, a manifesté sa volonté de travailler aux routes, aux aéroports, aux chemins de fer et aux ports maritimes, tout en soulignant sa capacité à entretenir les routes à moindre coût.

Les discussions ont également porté sur le projet d'un million de logements destinés aux jeunes, la réfection des routes de la capitale et l'alimentation en eau potable de Port-Soudan depuis Abou Hamad, dans l'État du Nil.