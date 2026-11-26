Khartoum, 25 Nov 2026 (SUNA) - Le ministre d'État aux Finances, le conseiller Mohamed Nur Abdel Daem s'est entretenu avec le spécialiste des partenariats du Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) au Soudan, M. Ahmed Al-Haj, en présence de représentants de la direction des agences des Nations unies de la direction du financement extérieur du ministère. Les discussions ont porté sur le renforcement du partenariat institutionnel et l'orientation du financement international vers des projets prioritaires pour les citoyens.

Une atelier de présentation des projets de l'organisation au Soudan est prévu le 8 décembre prochain, réunissant les ministères, l'État de Khartoum, les ambassades et les institutions financières, afin d'identifier les besoins réels des citoyens et de hiérarchiser les priorités. Un protocole d'accord officiel entre le ministère et le bureau de l'UNOPS au Soudan sera signé à cette occasion.

Le ministre d'État a souligné que ce partenariat constitue une plateforme opérationnelle pour coordonner les efforts et orienter le soutien international vers des projets concrets, rappelant que le ministère accélère la mise en place de systèmes financiers modernes dans le cadre de la transformation numérique et de la réforme financière, afin de réduire l'endettement et de stabiliser l'économie.

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De son côté, M. Ahmed Al-Haj a indiqué que l'UNOPS mettra son expertise technique au service de la gestion efficace des projets, l'atelier de décembre fonctionnant selon deux volets : l'un destiné aux décideurs et aux bailleurs de fonds, l'autre aux experts pour proposer des solutions pratiques.