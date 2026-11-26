Khartoum, 25 Nov 2026 (SUNA) - Le bureau du vice-président du Conseil Souverain de Transition a publié mercredi un communiqué de presse démentant catégoriquement les informations relayées par certains médias selon lesquelles le général Malik Agar aurait accueilli favorablement l'initiative du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, visant à mettre fin à la guerre au Soudan.

Le bureau affirme que ces publications, ainsi que les déclarations et positions attribuées au vice-président du Conseil souverain, sont totalement dépourvues de vérité, précisant que ce dernier n'a fait aucune déclaration à ce sujet.

Le bureau condamne la diffusion et la circulation d'informations trompeuses et l'attribution de déclarations fabriquées au vice-président. Il souligne la nécessité pour les médias de respecter leurs responsabilités professionnelles, de vérifier l'exactitude des informations et de s'appuyer sur les sources officielles.

Il appelle les organes ayant relayé la nouvelle à la retirer et à la corriger, tout en se réservant le droit d'engager les mesures nécessaires contre la diffusion et la promotion de fausses informations attribuées au vice-président du Conseil souverain.