Athènes, 25 Nov 2026 (SUNA) - La quinzième édition du Forum économique arabo-grec s'est ouverte mercredi à l'hôtel Divani Caravel d'Athènes, avec une large participation de représentants des secteurs public et privé des pays arabes et de la Grèce. Le Soudan y participe sous la conduite de l'ambassadeur Alsadig Abdallah Elias, ambassadeur du Soudan en Grèce, accompagné d'hommes d'affaires soudanais.

Placé sous le slogan « Surmonter les défis et avancer », le forum se concentre sur les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de la construction, ainsi que sur le renforcement des partenariats économiques et d'investissement arabo-grecs.

Une session spéciale a été consacrée au Soudan, consacrée aux projets de reconstruction, à la modernisation des infrastructures, aux défis et aux opportunités. L'ambassadeur Alsadig a appelé les partenaires arabes et grecs à contribuer aux efforts de reconstruction du pays et à tirer parti de son potentiel économique, tandis qu'une proposition de création d'un fonds de reconstruction du Soudan, avec la participation d'entreprises arabes et grecques, a été présentée.

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Le Soudan dispose également d'un pavillon dédié dans l'exposition accompagnant le forum, destiné à promouvoir ses projets énergétiques et d'infrastructure ainsi que ses ressources naturelles. Le forum se clôturera jeudi 26 novembre par l'adoption de recommandations et d'un plan d'action visant à renforcer la coopération économique et d'investissement arabo-grecque.