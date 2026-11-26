Addis-Abeba, 25 Nov 2026 (SUNA) - Le ministre de la Santé Dr Haitham Mohamed a signé mercredi un protocole d'accord (MOU) avec le Mécanisme africain d'achat groupé et de localisation de la fabrication de médicaments et de vaccins en Afrique (APPM), dans le cadre de sa participation aux rencontres sanitaires organisées à Addis-Abeba.

Le protocole vise à renforcer la coopération en matière d'achat groupé de médicaments, de fournitures médicales et de vaccins, afin de réduire les coûts, de garantir la qualité et la disponibilité continue des approvisionnements et d'améliorer l'accès équitable aux services de santé essentiels.

Il prévoit également le renforcement des capacités du Soudan en matière de chaînes d'approvisionnement médical, la mobilisation des mécanismes de négociation collective à l'échelle continentale ainsi que l'échange d'expériences et d'informations entre les États africains membres du mécanisme.

Le ministre a affirmé que cette signature s'inscrit dans les efforts du ministère visant à sécuriser un approvisionnement médical durable, à consolider le système de santé et à ancrer les partenariats régionaux et continentaux au service du peuple soudanais et de la sécurité sanitaire en Afrique.