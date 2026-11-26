Khartoum, 25 Nov 2026 (SUNA) - Le président de la Fédération soudanaise de tennis de table, M. Ayman Al-Chazli a participé au sommet de la Fédération internationale de tennis de table (FITT) dédié au développement des jeunes, organisé à Istanbul en marge du championnat du monde des moins de 19 ans et des moins de 15 ans, qui se tient du 21 au 28 novembre 2026.

Le sommet a été marqué par l'annonce par la fédération internationale du lancement d'un programme complet de développement du tennis de table en milieu scolaire, ainsi que de la création d'un département dédié aux fédérations membres. Ces initiatives visent à renforcer les capacités des fédérations nationales et à élargir la base de pratique de la discipline à l'échelle mondiale.

Les participants ont examiné plusieurs questions liées au développement du tennis de table chez les jeunes, notamment les programmes de détection des talents, la formation des entraîneurs et des arbitres, ainsi que le renforcement du soutien technique et institutionnel aux fédérations nationales, afin de leur permettre de mettre en oeuvre leurs plans et programmes de développement.