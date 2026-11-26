New Delhi, 25 Nov 2026 (SUNA) - L'ambassadeur du Soudan en Inde Dr Mohamed Toum a prononcé mercredi une conférence devant les étudiants de l'université indienne Sushant, intitulée « Le Soudan et l'Inde : les opportunités d'un partenariat face aux mutations internationales accélérées », en présence du président de l'université, du corps enseignant et d'étudiants de diverses nationalités.

L'ambassadeur a ouvert son intervention par un aperçu de l'histoire du Soudan et de ses civilisations anciennes, ainsi que des relations soudano-indiennes, bâties sur des fondations solides remontant à la période précédant l'indépendance.

Il a souligné la position géographique stratégique du Soudan et ses richesses, qui lui permettent de jouer un rôle régional majeur à travers des partenariats avec des pays amis tels que l'Inde.

Il a également évoqué la guerre menée depuis avril 2023 par la milice rebelle des Forces de soutien rapide, soutenue selon lui par les Émirats arabes unis, ainsi que les victoires remportées par les forces armées soudanaises appuyées par la population. Il a présenté la vision du gouvernement pour une paix négociée sous l'égide des Nations unies.

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Concernant les perspectives bilatérales, il a mis en avant les secteurs porteurs d'un partenariat stratégique, notamment dans la perspective de la reconstruction : l'agriculture, la sécurité alimentaire, les PME, l'énergie solaire, l'infrastructure numérique et l'industrie pharmaceutique. En marge de sa visite, il a rencontré les étudiants soudanais de l'université, les exhortant à représenter dignement leur pays.