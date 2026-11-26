Istanbul, 25 Nov 2026 (SUNA) - L'ambassadeur Ossama Mahjoub consul général de la République du Soudan à Istanbul, a participé mercredi à la cérémonie d'ouverture du cinquième Salon international des organisations non gouvernementales, organisé par l'Union des ONG du monde islamique au parc des expositions d'Istanbul, avec une large participation d'organisations turques et internationales.

L'événement a connu une présence officielle de haut niveau, marquée notamment par la présence du ministre turc du Commerce, Bilal Erdogan, du gouverneur d'Istanbul, ainsi que de plusieurs ministres et responsables turcs et de représentants d'organisations humanitaires et sociales.

Lors de la séance d'ouverture, l'ambassadeur Ossama Mahjoub a prononcé un discours consacré à l'évolution de la situation au Soudan dans le contexte de la guerre, aux défis humanitaires et aux conséquences considérables sur la vie des citoyens, notamment les vagues massives de déplacement et les besoins humanitaires croissants.

Il a souligné l'importance de la solidarité internationale et de la convergence des efforts humanitaires pour soutenir le peuple soudanais dans cette phase exceptionnelle.

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Il a salué le rôle humanitaire majeur des organisations et institutions turques dans le soutien au Soudan, estimant que ce soutien reflète la profondeur des liens fraternels entre les deux peuples, et a appelé à élargir la coopération afin de garantir l'acheminement de l'aide vers ses bénéficiaires légitimes.