La Haye, 25 Nov 2026 (SUNA) - Le Soudan participe à la trente-et-unième session de la Conférence des États parties à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, qui se tient à La Haye du 23 au 27 novembre.

Dans sa déclaration, la délégation soudanaise a réaffirmé l'engagement constant du gouvernement envers les objectifs et les principes de la Convention, ainsi que son soutien au rôle central de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) dans la promotion de la paix et de la sécurité internationales et la prévention de la prolifération de ces armes.

Concernant les allégations relatives à l'utilisation d'armes chimiques, la déclaration a précisé que le gouvernement soudanais a traité cette question avec tout le sérieux et la responsabilité requis.

La commission nationale spécialisée a engagé les mesures nécessaires pour vérifier les informations diffusées, reflétant ainsi la volonté du Soudan d'aborder ces allégations de manière responsable et transparente, conformément à ses engagements.

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La délégation a également salué les programmes de l'Organisation, plaidant pour un renforcement de l'appui aux pays touchés par les conflits et en phase de reconstitution, notamment en matière d'assistance technique et de renforcement des capacités.

S'agissant de la Syrie, le Soudan a accueilli favorablement les progrès accomplis, saluant le rôle de premier plan du Qatar et l'esprit de coopération de la République arabe syrienne. Il a enfin exprimé son soutien à la demande d'adhésion de la Palestine, appelant à son examen positif.