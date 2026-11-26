Addis-Abeba, 25 Nov 2026 (SUNA) - Le ministre de la Santé Dr Haitham Mohamed a participé mercredi à une session de haut niveau intitulée « Leadership dans la complexité : institutionnaliser la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies en Afrique », tenue au centre international de conférences d'Addis-Abeba, dans la salle Nelson Mandela.

La session a examiné les leçons tirées de la gestion des urgences sanitaires simultanées dans des environnements fragiles et aux ressources limitées, notamment dans les contextes de crises humanitaires, ainsi que les moyens de renforcer la résilience des systèmes de santé nationaux face aux épidémies.

Outre le ministre soudanais, la rencontre a réuni le directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), le Dr Jean Kaseya, les ministres de la Santé de Sierra Leone, d'Ouganda, du Soudan du Sud et de Somalie.

Le dialogue était animé par le directeur national du bureau d'Africa CDC au Soudan du Sud, le Dr Tolbert Nyenswah, et le conseiller spécial du directeur général, le Dr Lul Pout Riek.

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Cette participation s'inscrit dans les efforts régionaux visant à échanger les expériences entre pays africains et à consolider des mécanismes durables de préparation et de réponse rapide aux urgences sanitaires, afin de garantir la continuité des services de santé essentiels, même dans les conditions de terrain les plus difficiles.