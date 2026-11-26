Khartoum, 25 Nov 2026 (SUNA) - Le ministre des Finances Dr Jibril Ibrahim a salué mardi les efforts déployés par l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) au Soudan, soulignant le rôle important qu'elle joue dans les États membres à travers les projets qu'elle y met en oeuvre.

La rencontre, tenue avec une délégation conduite par M. Onyari Josfat, directeur administratif et financier de l'organisation, et le Dr Mohieddin Al-Tahami Taha, directeur de la coopération économique et de l'intégration régionale, en présence de la directrice du bureau de l'IGAD au Soudan, Rania Hassan, et de responsables du ministère, a porté sur la relance des projets interrompus par la guerre, la mobilisation de financements pour de nouveaux projets et l'éventualité d'une participation de l'IGAD en tant que tierce partie à des projets de sécurité alimentaire.

Les discussions ont également abordé l'activation de l'initiative de l'économie bleue, dont la stratégie nationale a été adoptée en 2022, ainsi que le centre régional de santé que l'organisation prévoit d'établir au Soudan. La question des arriérés de cotisation du Soudan et de leur échéancier de paiement a aussi été examinée.

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Le directeur financier de l'IGAD a précisé que la visite visait à réactiver le bureau de l'organisation au Soudan et à suivre les questions de financement, rappelant que la délégation avait rencontré les ministères de l'Agriculture, de l'Élevage, des Affaires étrangères, de la Transformation numérique et de la Santé. Il a salué le rôle du ministère des Finances dans la gestion des finances publiques et sa coopération avec les institutions financières internationales.