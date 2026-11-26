La deuxième édition de la conférence internationale « L'eau dans tous ses états dans un monde globalisé » s'est ouverte mardi 24 novembre au Centre d'excellence africain en mathématiques, informatique et TIC (CEA-MITIC) de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis. Cette rencontre de trois jours ambitionne de rapprocher la recherche scientifique des politiques publiques pour une gestion durable de l'eau.

L'eau, ressource vitale et enjeu majeur de développement, est au centre des échanges de la deuxième conférence internationale Saint-Louis EAU 2026. Dans un contexte marqué par le changement climatique, l'urbanisation rapide et les difficultés d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, les participants entendent réfléchir à des solutions durables.

Conseiller technique au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Amadou Gueye souligne l'importance de la science dans l'élaboration des politiques publiques. « On a besoin d'avoir des évidences.

Et ces évidences-là sont produites par les scientifiques », affirme-t-il. Selon lui, le dialogue entre chercheurs et décideurs permettra d'améliorer l'efficacité des réponses apportées aux défis hydriques. La conférence constitue également une tribune pour promouvoir une gouvernance inclusive de l'eau.

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Fatma Sylla Touré, coordonnatrice du programme Transition écologique à la Fondation Heinrich Böll Sénégal, rappelle que la gestion de cette ressource doit associer l'ensemble des acteurs. « L'eau est l'affaire de tous et de toutes », insiste-t-elle, plaidant pour une participation effective des communautés aux décisions qui les concernent.

Pour le Dr Ousmane Kane, président de la section des sciences agricoles de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS), l'eau doit être appréhendée dans toutes ses dimensions : source de vie, mais aussi vecteur de maladies et facteur de risques liés aux inondations ou à la montée des eaux. « Nous avons toute l'expertise scientifique pour dire voilà les problèmes, voilà les solutions, voilà ce que nous proposons, ce que nous recommandons au pouvoir public », soutient-il.

Le choix de Saint-Louis n'est pas fortuit. Ville historiquement liée au fleuve Sénégal et à l'océan Atlantique, elle est particulièrement exposée aux conséquences du changement climatique et à l'élévation du niveau de la mer.

Les recommandations issues de cette rencontre devraient alimenter les réflexions de la conférence internationale sur l'eau prévue en décembre à Dubaï, co-organisée par le Sénégal et les Émirats arabes unis, notamment autour de l'Objectif de développement durable 6, relatif à l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement.