En prélude à la visite du président de la République à Kédougou, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a annoncé mercredi la mobilisation d'un milliard de FCFA du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) pour financer les activités économiques des femmes de la région. Un autre financement est prévu pour les jeunes.

Les femmes et les jeunes de Kédougou bénéficient d'un nouvel appui pour renforcer leur autonomie économique. Une enveloppe d'un milliard de FCFA sera consacrée au financement des initiatives féminines, tandis qu'un montant distinct sera mobilisé en faveur des jeunes.

Selon Moustapha Guirassy, cette initiative vise à soutenir les forces productives locales et à diversifier l'économie régionale au-delà de l'exploitation minière. Les financements concerneront notamment l'agriculture, la transformation des produits locaux et l'artisanat. Le nombre de bénéficiaires sera déterminé après l'examen des projets, sur la base de critères techniques.

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Le ministre a particulièrement mis en avant le potentiel du fonio, dont la présence grandissante dans les restaurants et les marchés internationaux témoigne des possibilités offertes par les productions locales. Il a également évoqué les richesses culturelles, les fruits et le savoir-faire artisanal de Kédougou.

Pour lui, l'agriculture et les activités vertes constituent des leviers de développement plus inclusifs, capables d'offrir des opportunités au plus grand nombre. « En appuyant ces jeunes, on protège Kédougou ; en appuyant ces femmes, on protège également Kédougou », a-t-il souligné, plaidant pour une économie locale fondée sur la valorisation durable des ressources du terroir.