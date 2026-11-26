L'Assemblée nationale a adopté, mercredi 25 novembre 2026, une proposition de résolution portant sur le décret présidentiel ayant mis en vigueur le projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026, pourtant rejeté par les députés le 3 novembre dernier. À travers ce texte, les parlementaires entendent interpeller sur les conséquences institutionnelles et juridiques de cette décision et sur les responsabilités liées à son exécution.

Le rejet du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 par l'Assemblée nationale n'a pas clos le débat sur son application. Réunis en séance plénière mercredi, les députés ont adopté une proposition de résolution relative au décret n°2026-2416 du 19 novembre 2026 portant mise en vigueur de ce projet de loi.

Présentant le texte au nom du groupe parlementaire PASTEF Les Patriotes, son auteur, le député Mohamed Ayib Salim Daffé, a mis en avant une question centrale : celle de l'autorité du vote parlementaire face à la décision de mettre en vigueur un projet de loi explicitement rejeté par la représentation nationale.

Le sens du vote parlementaire au coeur du débat

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Pour Mohamed Ayib Salim Daffé, cette mise en vigueur soulève des interrogations sur le respect des prérogatives constitutionnelles de l'Assemblée nationale. Le député a notamment contesté l'interprétation des articles 68, alinéas 3 et 5, de la Constitution, ainsi que de l'article 57, alinéa 2, de la loi organique relative aux lois de finances, invoqués pour justifier le décret présidentiel.

Selon son argumentation, la procédure subsidiaire prévue pour assurer la continuité budgétaire de l'État ne peut être utilisée pour remettre en vigueur un texte qui a déjà fait l'objet d'un rejet explicite des députés. L'enjeu dépasse ainsi la seule question de l'exécution du budget rectificatif : il porte sur la portée du vote parlementaire et l'équilibre entre les institutions.

Les responsabilités liées à l'exécution budgétaire

Les débats en plénière ont également abordé les conséquences pratiques de cette situation. Les échanges ont notamment porté sur les responsabilités susceptibles d'incomber aux autorités gouvernementales, aux ordonnateurs de dépenses et aux comptables publics chargés de l'exécution budgétaire.

La question concerne aussi les partenaires techniques et financiers du Sénégal, en particulier le Fonds monétaire international (FMI). Le texte adopté entend ainsi attirer l'attention sur les implications que pourrait avoir cette situation pour les différents acteurs engagés dans la gestion des finances publiques.