Lors du Conseil des ministres du mercredi 25 novembre, le président de la République a donné de nouvelles orientations au Gouvernement sur l'exécution de la Loi de finances rectificative (LFR) 2026, la relance économique et le développement des territoires. Bassirou Diomaye Faye a également insisté sur la valorisation du potentiel minier du Sénégal oriental, le rôle de la diaspora et la protection des personnes handicapées.

L'exécution de la Loi de finances rectificative (LFR) 2026 figure parmi les principales préoccupations du chef de l'État. Après la mise en vigueur du projet de loi par le décret n° 2026-2416 du 19 novembre, le président de la République demande au Premier ministre et au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan de prendre, sans délai, les mesures nécessaires à l'exécution optimale des programmes publics inscrits dans ce texte. Il insiste, dans le même temps, sur le respect des principes et des équilibres budgétaires et financiers.

Bassirou Diomaye Faye réaffirme également son attachement au fonctionnement régulier des institutions et au respect des engagements internationaux du Sénégal. Dans cette perspective, il engage le Gouvernement à accélérer l'assainissement des finances publiques et la relance de l'économie nationale, notamment à travers les réformes de l'environnement des affaires et la promotion du secteur privé.

La protection sociale et la solidarité nationale figurent également parmi les priorités présidentielles. Le chef de l'État attire particulièrement l'attention du Gouvernement sur les groupes les plus vulnérables. Il insiste aussi sur le financement et le bon déroulement de la campagne de commercialisation agricole, le démarrage du Programme spécial consacré à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes ainsi que le renforcement du dialogue social avec les centrales syndicales et les organisations patronales.

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Le Sénégal oriental au coeur des priorités

Le développement des régions de Tambacounda et de Kédougou constitue un autre axe majeur de la communication présidentielle. Considérant leur potentiel agricole, forestier, touristique et minier, Bassirou Diomaye Faye demande au Gouvernement d'accélérer la réalisation des infrastructures de sécurité et de désenclavement, ainsi que les projets hydrauliques et d'électrification prévus dans le cadre du Plan Diomaye pour le Sénégal oriental.

Le secteur minier occupe une place particulière dans cette orientation. Le président de la République plaide pour une maîtrise stratégique et souveraine de son développement, en partenariat avec les entreprises régulièrement installées, les collectivités territoriales et les populations.

Il insiste également sur l'activation effective des fonds miniers destinés au développement économique et à la réalisation d'infrastructures sociales de base dans les zones d'exploitation.

À cela s'ajoutent la réhabilitation des sites miniers, la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Le ministre des Mines et de la Géologie est notamment interpellé sur l'urgence de mettre en place le Comptoir national de commercialisation de l'or. Cette volonté de donner une nouvelle impulsion au Sénégal oriental sera au centre de la tournée économique du chef de l'État dans les régions de Kédougou et de Tambacounda, prévue du 26 au 30 novembre.

La diaspora et les personnes handicapées dans l'agenda présidentiel

Le président de la République entend également renforcer la contribution de la diaspora à l'Agenda national de transformation Sénégal 2050. Il demande au ministre chargé des Sénégalais de l'Extérieur de poursuivre les efforts d'amélioration de l'accompagnement administratif et social des compatriotes établis à l'étranger, en collaboration avec les missions diplomatiques et consulaires et les associations officielles.

À l'approche de la deuxième édition de la Journée nationale de la diaspora, prévue le 17 décembre 2026, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur devra faire le point sur la mise en oeuvre des recommandations validées lors de la première édition, en 2025.

Autre préoccupation soulevée par le chef de l'État : la situation des personnes vivant avec un handicap. Les considérant comme l'un des groupes les plus vulnérables de la société, il demande une évaluation des dispositifs d'assistance existants et la consolidation des mesures de protection sociale. Le Gouvernement est également invité à renforcer leur participation à la vie nationale, à l'occasion notamment de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre.

Les Lions félicités après la décision du TAS

Sur le plan sportif, Bassirou Diomaye Faye a salué la sentence rendue le 24 novembre 2026 par le Tribunal arbitral du sport (TAS), à Lausanne, qui confirme la victoire finale du Sénégal à la CAN 2025. Il a adressé ses félicitations à la Fédération sénégalaise de football, à ses avocats-conseils et à tous les compatriotes mobilisés pour la défense du dossier sénégalais. L'équipe nationale a également été félicitée pour son parcours lors des éliminatoires de la CAN 2027.

Enfin, l'agenda diplomatique du président de la République prévoit une participation au Forum économique de Doha, du 5 au 7 décembre, avant sa présence à Abu Dhabi, du 7 au 9 décembre, pour la troisième Conférence des Nations unies sur l'eau, coorganisée par le Sénégal.