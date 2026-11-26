Réuni en session extraordinaire, le Conseil de la Fédération mauritanienne de football a annoncé la fin des contrats du sélectionneur et de son encadrement technique. La date limite des candidatures pour sa succession est fixée au 10 décembre.

NOUAKCHOTT - La Fédération mauritanienne de football (FFRIM) et son sélectionneur Aritz López Garai ont mis fin à leur collaboration. Le Conseil de la FFRIM l'a annoncé dans un communiqué daté du mercredi 25 novembre 2026, à l'issue d'une session extraordinaire tenue le soir même par visioconférence.

La réunion avait pour objet d'examiner la situation de l'équipe nationale A. À son terme, le Conseil indique être « parvenu à un accord à l'amiable » avec le technicien et les membres de son staff pour résilier leurs contrats respectifs. Le communiqué ne précise ni les motifs de cette décision ni les conditions financières de la séparation.

Dans le même texte, la fédération remercie Aritz López Garai et son encadrement pour leur engagement et le travail accompli au service des Mourabitounes. Elle leur souhaite « pleine réussite » pour la suite de leur parcours professionnel.

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Un appel à candidatures lancé immédiatement

Le Conseil annonce l'ouverture des candidatures au poste de sélectionneur de l'équipe nationale A, à compter de la publication du communiqué. Les dossiers doivent être envoyés au plus tard le 10 décembre 2026, soit environ quinze jours, à l'adresse électronique candidatures@ffrim.org.