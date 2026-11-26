Dans la région de la Kara, l'agropole commence à prendre forme. Lancé en 2018, le projet compte aujourd'hui 32 zones d'aménagement agricole planifiées (ZAAP). Elles couvrent plus de 11 450 hectares de cultures vivrières, auxquels s'ajoutent 900 hectares d'anacarde.

Chacune des sept préfectures de la région dispose désormais de son centre de transformation agricole, complété par des magasins de stockage. L'objectif est de produire plus, mieux conserver les récoltes et transformer sur place, pour que les producteurs gagnent davantage.

Pour s'assurer que les promesses se traduisent en réalisations, une mission conjointe a parcouru la région pendant trois jours. Elle réunissait la Banque africaine de développement (BAD), la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'unité de gestion du projet.

La suite se dessine déjà. Selon la BAD, un agroparc industriel doit voir le jour, pour un investissement estimé à 30 millions de dollars. Après les champs et les entrepôts, place à l'industrie : c'est là que la Kara pourra vraiment tirer profit de ses récoltes.