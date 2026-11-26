Pour beaucoup d'enfants du nord du Togo, le repas de midi à l'école est le plus sûr de la journée.

Dans 141 écoles primaires publiques de la Kara et des Savanes, plus de 48 000 élèves en bénéficient grâce au programme national de cantines scolaires, soutenu par l'Allemagne.

L'ambassade d'Allemagne vient de rappeler l'importance de cet appui, apporté par sa banque de développement, la KfW, et son ministère de la Coopération (BMZ), en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM).

Dans les cuisines, ce sont les femmes des villages qui préparent et servent les repas. Surnommées « mamans-cantines », elles y trouvent aussi une source de revenus. Les produits viennent en partie des agriculteurs locaux, qui gagnent ainsi un débouché régulier. L'argent de la cantine reste dans la communauté.

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Lancé en 2008 par le gouvernement, le programme part d'un constat simple : un enfant qui a faim apprend mal, et finit souvent par quitter l'école. Les cantines servent donc à la fois à lutter contre la malnutrition et à retenir les élèves en classe, surtout en zone rurale. En 2025, elles ont nourri 161 630 élèves dans tout le pays, selon l'Agence nationale d'appui au développement à la base (ANADEB).

Pour que le système dure, les partenaires misent sur des jardins scolaires, des semences et des engrais pour les coopératives agricoles, des cuisines modernes et des magasins de stockage. La gestion se numérise aussi, avec la plateforme School Connect.

Au bout du compte, l'objectif dépasse le contenu de l'assiette. Il s'agit de réduire les inégalités entre enfants, et de bâtir pour les générations futures un système alimentaire local plus solide.