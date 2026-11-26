Le Togo veut relier par le rail le Port autonome de Lomé à la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA). Le projet pourrait être lancé en 2027, indique Waraa paru jeudi.

L'objectif est de faciliter le transport des marchandises entre le port et la zone industrielle, et de réduire le nombre de camions sur les routes. Le pays espère aussi renforcer la compétitivité de son corridor logistique, essentiel pour le commerce régional.

La PIA se trouve à une vingtaine de kilomètres au nord de Lomé. Aujourd'hui, les conteneurs et les produits transformés y transitent par la route.