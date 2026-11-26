Les Lionceaux du Sénégal affrontent cet après-midi le Tadjikistan pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde U17 2026 au Qatar. La rencontre est prévue à 16h00 GMT et sera retransmise en direct sur la RTS.

Pour cette troisième sortie dans le groupe F, l'équipe sénégalaise tentera de réaliser une nouvelle performance afin de conforter leur position dans la compétition et de poursuivre son parcours.

L'équipe du Sénégal U17 compte 1 victoire et 1 nul (4 points) après deux matchs disputés. Le Sénégal occupe actuellement la 1re place du groupe F avec une différence de buts de +9. Les lions ont fait match nul pour leur première rencontre avec la Croatie, un but partout, avant de dominer le Cuba sous le score de 9 buts à zéro, durant leur deuxième match.