La modernisation de l'enseignement de la langue arabe, la reconnaissance des diplômes et l'insertion professionnelle des sortants des filières arabophones ont occupé une place centrale, mercredi 25 novembre 2026 à Dakar, à l'ouverture du colloque scientifique organisé dans le cadre du Congrès de la langue arabe en Afrique. La rencontre ambitionne de dégager des pistes d'actions pour faire de cette langue un véritable levier de développement et de coopération internationale.

Longtemps associée à la transmission des savoirs religieux, la langue arabe est appelée à occuper une place plus importante dans les politiques éducatives, économiques et diplomatiques du Sénégal. C'est tout le sens du plaidoyer du Pr Oumar Niang, Directeur de Cabinet adjoint du Premier ministre, qui présidait, hier, à l'Ucad II, la cérémonie d'ouverture du colloque scientifique consacré à l'enseignement de la langue arabe en Afrique.

Cette rencontre est organisée par la Délégation générale aux affaires religieuses (Degar), en partenariat avec l'Académie de la langue arabe de Charjah (Émirats arabes unis) et en coordination avec le Conseil de la langue arabe de Mauritanie. Elle porte sur le thème : « L'enseignement de la langue arabe en Afrique : bilan des acquis et défis ».

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Représentant le chef du Gouvernement, le Pr Oumar Niang a inscrit cette initiative dans les orientations de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ». Il en veut, pour illustration, l'érection de la structure chargée des affaires religieuses en délégation générale et le renforcement de ses moyens d'intervention, en dépit des contraintes budgétaires.

À ses yeux, l'organisation de cette rencontre à Dakar participe également de la volonté de positionner la capitale sénégalaise comme un espace de convergence entre l'Afrique et le monde arabe, au service de la diplomatie scientifique et de la coopération Sud-Sud.

Partie intégrante du patrimoine éducatif, culturel, intellectuel et spirituel du Sénégal, la langue arabe constitue, selon le représentant du Premier ministre, un atout dont le pays gagnerait à mieux exploiter les potentialités. Son usage, témoigne de son profond ancrage dans la société sénégalaise. L'une des six langues officielles des Nations unies, l'arabe offre également des perspectives dans le domaine de la diplomatie économique, particulièrement dans les relations avec les pays du Maghreb, du Moyen-Orient et du Golfe.

Pour le Pr Niang, la valorisation de cet héritage passe nécessairement par une adaptation de son enseignement aux mutations contemporaines. Il a ainsi insisté sur le renouvellement des curricula, le renforcement de la formation des enseignants et l'acquisition de compétences permettant une maîtrise effective de la langue, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Il s'agit, entre autres, d'élargir son usage aux domaines scientifiques, techniques et professionnels, sans occulter les possibilités offertes par les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle.

Élargir les perspectives professionnelles

L'autre défi majeur demeure l'insertion socioprofessionnelle des diplômés des filières arabophones. Sur ce registre, le Directeur de Cabinet adjoint du Premier ministre a préconisé une articulation entre les compétences linguistiques et celles relevant du numérique, de l'économie et du management. La mise en place de passerelles entre les systèmes d'enseignement traditionnels et modernes, la reconnaissance des diplômes et des certifications ainsi que la mobilité internationale des apprenants figurent également parmi les préoccupations soulevées par le directeur de cabinet adjoint.

Abondant dans le même sens, le Dr Djim Ousmane Dramé, Délégué général aux affaires religieuses et à l'insertion des diplômés en langue arabe, a rappelé la portée historique et civilisationnelle de cette langue dans l'espace ouest-africain. « La langue du Dâd est devenue partie intégrante de notre patrimoine culturel et scientifique », a-t-il déclaré. Il a notamment mis en relief la fécondité des échanges intellectuels entre le Sénégal et la Mauritanie, dont les foyers d'enseignement ont longtemps constitué des destinations privilégiées pour les chercheurs de savoir sénégalais.

De ces échanges, a-t-il expliqué, est née une tradition savante dont les traces demeurent perceptibles dans les programmes des écoles d'enseignement arabo-islamique, communément appelées « Majâlis ».

Le Dr Dramé a également rendu hommage aux maîtres qui, au fil des siècles, ont mis en place des centres éducatifs préparant leurs disciples aussi bien aux affaires religieuses qu'à celles de la vie. Ces établissements, assimilables, selon lui, à des universités arabo-islamiques ouvertes, ont contribué à l'émergence de générations d'érudits, de poètes et d'hommes de lettres. Une tradition que perpétuent de jeunes sénégalais qui se distinguent dans des concours littéraires et poétiques du monde arabe et islamique.

Le rôle des «daara » dans la formation des élites mis en exergue

La contribution des foyers religieux à la diffusion du savoir a également été magnifiée hier par Cheikh Ahmadou Badawi Mbacké, représentant des familles religieuses du Sénégal. Revenant sur les rapports séculaires entre le pays et la langue arabe, il a rappelé le rôle déterminant des «daara » et des cercles d'étude dans la formation des élites intellectuelles. Il a notamment évoqué l'oeuvre d'El Hadj Omar Tall, de Cheikh Ahmadou Bamba, d'El Hadj Malick Sy et de Cheikh Ibrahima Niass, dont les contributions illustrent la richesse de la production intellectuelle sénégalaise en langue arabe.

Loin d'opposer les langues, Cheikh Ahmadou Badawi Mbacké a plaidé pour une démarche privilégiant la complémentarité entre les langues nationales et celles internationales. Il a aussi insisté sur la nécessité de préserver les anciens manuscrits, notamment par leur numérisation, de moderniser les méthodes pédagogiques et de renforcer les mécanismes de financement et de coordination institutionnelle. Autant de chantiers qui, au-delà de la préservation d'un patrimoine séculaire, devraient permettre à la langue arabe de prendre toute sa place dans la construction d'un Sénégal ouvert sur le monde.