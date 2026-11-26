La préfecture et la municipalité de Saint-Louis ont initié une opération de désengorgement de l'espace public. Prévue sur trois jours (24-26 novembre 2026), l'initiative vise à débarrasser les principales artères de la ville des épaves de véhicules, des dépôts de gravats et des occupations irrégulières, afin de faciliter la circulation et d'améliorer le cadre de vie.

SAINT-LOUIS - Dans la capitale du nord, les autorités veulent remettre de l'ordre dans l'occupation de l'espace public. Du mardi 24 au jeudi 26 novembre, une opération de désencombrement est menée dans la commune pour libérer les rues et les trottoirs des obstacles qui entravent la mobilité des personnes et des biens.

Le préfet du département de Saint-Louis, Maurice Latyr Dione, a expliqué que cette initiative fait suite à un constat d'occupation anarchique de certaines voies. « Les rues étaient encombrées, soit par des épaves de véhicules abandonnées, soit par des occupations du domaine public qui n'étaient pas conformes à la loi », a-t-il indiqué.

Cette opération concerne principalement la Route nationale numéro 2, la digue de Ndiolofène et l'Avenue Macky Sall. Une intervention est aussi prévue sur la route de l'Aéroport.

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Les équipes mobilisées ont procédé à l'enlèvement d'épaves, de tas de gravats et de débordements d'activités commerciales sur la voie publique. Pour M. Dione, l'enjeu dépasse la simple amélioration du cadre de vie. Il s'agit également de renforcer la sécurité des populations, notamment celle des enfants face aux risques que peuvent présenter les véhicules abandonnés. « L'objectif, c'est justement de libérer les trottoirs et la voie publique pour permettre aux citoyens d'aller et de venir de façon libre, sans contrainte et sans obstacle », a-t-il souligné.

L'opération a été préparée à travers des réunions de coordination réunissant les autorités administratives, la mairie et les services techniques concernés. Une phase d'évaluation est prévue à l'issue des interventions, suivie de la mise en place d'un dispositif de surveillance pour préserver les espaces libérés.

L'adjoint au maire chargé du commerce, du transport et de la mobilité urbaine, Mayib Seck, s'est félicité de cette initiative. Pour lui, « cette opération constitue une réponse aux préoccupations liées au cadre de vie. Il a salué l'implication des autorités nationales et territoriales ». La municipalité entend surtout veiller à la pérennité des résultats. « Nous sommes prêts pour le suivi », a-t-il assuré, rappelant que les précédentes opérations de désencombrement n'avaient pas toujours produit des effets durables.

Les autorités appellent ainsi les commerçants et l'ensemble des habitants à faire preuve de civisme et à coopérer. « Nous ne le faisons pas pour empêcher les gens de travailler. Ils peuvent le faire, mais sans entraver la libre circulation des personnes et des biens », a insisté le préfet.