Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est arrivé à Kédougou jeudi matin, aux alentours de 9 h 30, pour une tournée économique de deux jours dans cette région du sud-est du Sénégal. Ce déplacement sera marqué par plusieurs visites de projets et le lancement d'importantes initiatives dans les secteurs minier, sanitaire et éducatif.

À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport de Kédougou par la gouverneure de région, Mariama Traoré, le préfet du département, El Hadji Malick Sémou Diouf, et le maire de la commune, Ousmane Sylla.

La cérémonie d'accueil s'est déroulée en présence de membres du gouvernement et de plusieurs autorités administratives et territoriales, avant les honneurs militaires rendus par un détachement des Forces armées.

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Cette visite de deux jours est placée sous le signe du suivi des investissements et de la valorisation des importantes potentialités économiques de la région. Pour cette première journée, Bassirou Diomaye Faye mettra le cap sur le département de Saraya, où plusieurs activités sont prévues, notamment dans le secteur minier. Le programme prévoit ainsi l'inauguration de la mine de Boto, la pose de la première pierre du projet de fer de Koudékourou, porté par la MIFERSO, ainsi que celle du projet aurifère de Diamba Sud, de la société BOYA.

Le président de la République procédera également au lancement du programme national d'enrôlement et de formalisation des orpailleurs, un dispositif attendu pour mieux organiser l'exploitation artisanale de l'or et renforcer son encadrement. Une visite de l'hôpital militaire de campagne est également inscrite à l'agenda présidentiel.

La deuxième journée sera notamment consacrée au renforcement des infrastructures sociales. À Salémata, le chef de l'État procédera à la pose de la première pierre d'un centre de santé. À Kédougou, il présidera la cérémonie de lancement des travaux du pôle mère-enfant du centre de santé, avant de prendre part à la prière du vendredi et à l'inauguration de la grande mosquée de la ville.

Le programme prévoit aussi la pose de la première pierre du projet aurifère de Douta, dans le département de Saraya, ainsi que celle du nouveau lycée d'Afia Dandé Mayo, dans la commune de Dimboli, prévue samedi matin.

Les populations de Kédougou attendent des retombées concrètes de cette tournée, notamment en matière d'emplois, d'infrastructures et d'accès aux services sociaux de base. Le chef de l'État poursuivra ensuite sa tournée à Tambacounda.