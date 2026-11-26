Le Sénégal a retrouvé son titre. Ce 24 novembre, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a statué en faveur des Lions au détriment du Maroc. L'avocat du Sénégal, l'Espagnol Juan de Dios Crespo, a réagi dans les médias espagnols. Celui que l'on surnomme « champion du TAS » a également évoqué l'éventuel recours des Marocains auprès du Tribunal fédéral suisse.

Juan de Dios Crespo, le « champion du TAS », a encore frappé. Considéré comme l'un des avocats les plus redoutés en matière de droit sportif, l'Espagnol peut ajouter une nouvelle victoire à son tableau de chasse. L'homme de loi, interrogé sur un recours du Maroc auprès du Tribunal fédéral suisse, a évoqué les chances de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), qu'il juge infimes. « Une décision du TAS ne peut se réfuter qu'en très peu d'occasions. La probabilité que le Maroc inverse la situation est de 0,00001 %. Ce n'est pas impossible, mais ça l'est pratiquement », assure-t-il d'abord.

Juan de Dios Crespo a ensuite pointé du doigt l'erreur stratégique des Lions de l'Atlas lors de cette finale. « Les joueurs du Maroc sont restés sur la pelouse pour gagner sur le terrain. Si Brahim n'avait pas tiré ce penalty et que le Maroc avait refusé le retour du Sénégal, le Maroc aurait gagné 3-0. Leur volonté de gagner sur le terrain a pris le pas sur le fait qu'ils avaient déjà la victoire dans la poche. »