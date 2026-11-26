Port-Soudan- — Le président du Conseil souverain de transition (CST) et commandant en chef des forces armées, le Lit. Gén. Abdel-Fattah Al-Burhan, a donné instruction d'autoriser huit entreprises qualifiées et approuvées, issues des secteurs public et privé, à importer des produits pétroliers.

Cette opération devra s'effectuer dans le respect des procédures bancaires habituelles et sous la supervision de la Banque Centrale du Soudan (BCS). Cette mesure permettra l'acheminement et le déchargement de cargaisons de produits pétroliers, renforçant ainsi l'approvisionnement en carburant dans le pays.

Cela a été formulée lors d'une visite qu'il a effectué au ministère du Pétrole et aux dépôts stratégiques de carburant à Port-Soudan. À cette occasion, il a passé en revue les efforts déployés par la Société soudanaise du pétrole pour garantir l'approvisionnement en produits pétroliers, ainsi que l'état d'avancement des travaux au sein des dépôts Stratégiques.

Le président du CST a par ailleurs a ordonné la Société soudanaise du pétrole de constituer des réserves stratégiques suffisantes en produits pétroliers, afin d'assurer la stabilité de l'approvisionnement.